كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر عيد العمال 2020 بنكهة كورونا.. كيف إحتفل به العالم وسط إجراءات الحظر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يغير وباء كورونا طرق حياة الناس في العالم وحسب، وإنما أفسد إحتفال عيد العمال في العالم، سواء في البلاد ذات التوجه الإشتراكي والمعروفة بأهمية اليوم وإحتفالاته بالنسبة لها أوالبلدان ذات الحركات العمالية القوية، فكيف رسم كورونا ملامح عيد العمال في العالم.

كوبا

"في الأول من مايو الساعة الثامنة صباحًا سنغني جميعًا النشيد الوطني وسنمنح أنفسنا التصفيق، الذي يستحقه جميع العمال المتواجدون في عملهم أو منازلهم أو في أي زاوية بعيدة في العالم"، استهلت صحيفة "جرانما" الكوبية على موقعها الرسمي على الإنترنت، لا تتحدث فيه عن إحتفالات حقيقية بل عن مناشدأت للكوبيين أن يفعلوا هذا بعد إلغاء الإحتفالات الرسمية.



وأكدت الصحيفة، أنه هذا العام لن تقوم كوبا بالعروض الميدانية المتعارف عليها كما فعلت تاريخيا كل 1. مايو، منذ عام 1959، للاحتفال مع العمال بسبب فيروس كورونا المستجد لأنهم مضطرون للحفاظ على المسافة المادية فيما بينهم، مبينًا أن هناك أفكار مبتكرة للإحتفال بعيد العمال في شبكات التواصل الإجتماعي وفي وسائل الإعلام التقليدية، وداخل المنازل قائلة "ستصبح منازلنا هي ساحاتنا".



وطالبت الصحيفة من الكوبيين تقديم الشكر للأطباء الذين يقدمون كل شيء لهزيمة الوباء، مشيرة إلى أنه في نهاية النفق المليئ بالظلام والتحديات يصل نور النصر، الذي كان دائمًا متاحًا لأولئك الذين لا يقاتلون ليس يومًا ولا شهرًا ولا عامًا؛ ولكن كل يوم، كل شهر، كل عام.



فنزويلا

بينما طغت ذكرى الإنقلاب الذي قامت به المعارضة الفنزويلية ضد الرئيس مادورو في قاعدة "لا كارلوتا" العام الماضي على أجواء عيد العمال، رغم فيروس كورونا قام الرئيس. نيكولاس مادورو مع نائب رئيس المظلة الحمراء ديوسدادو كابيلو، لتكريم الرجال والنساء الذين رفعوا علم الوطن ضد علم الإمبريالية، التاميرا في العاصمة بصحبة جهات أخرى.

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وأكد كابيلو أنه بفضل العمل الفعال للقوات العسكرية، يمكن هزيمة العمل العنيف الذي قام به اليمين الفاشي الذي سعى إلى هزيمة الثورة البوليفارية، بحسب صحيفة "أولتيماس نوتيثياس" الفنزويلية.



إيطاليا

وتطالعنا نفس الصحيفة على إستعدادات الدول الأوروبية لعيد العمال، وفي إيطاليا إحدى الدول الأوروبية الأكثر تضررًا من الوباء، مع أكثر من 25000 حالة وفاة، سيقام هذا الحفل الكبير الذي تم تنظيمه تقليديًا في 1 مايو في روما من قبل المراكز النقابية الرئيسية هذا العام بدون جمهور، ومع ذلك تمت دعوة العديد من الفنانين لتقديم عرض في قاعة الموسيقى، المشهد الموسيقي الرئيسي في العاصمة، لعرض بعنوان "العمل الآمن: بناء المستقبل"، والذي سيتم بثه على التليفزيون الإيطالي.



كما ألغت النقابات في المملكة المتحدة الأحداث المخطط لها لكنها أشارت إلى أنه "كان من المهم أكثر من أي وقت مضى تحديد المساهمة التي يقدمها العمال" في أوقات الأزمة هذه وحثوا الناس على نشر "فيديو قصير على وسائل التواصل الاجتماعي يشكر العامل.



اليونان

وتعتبر اليونان دولة ذات تقاليد نقابية قوية، لا توجد خطط رسمية، وقال أكبر اتحاد عمالي يوناني: إنه يحترم التعليمات المتعلقة بحظر اجتماعات أكثر من عشرة أشخاص، ولكن لا يستبعد أن تنظم النقابات الشيوعية مسيرة رمزية أمام برلمان أثينا اليونانوتعتبر اليونان دولة ذات تقاليد نقابية قوية، لا توجد خطط رسمية، وقال أكبر اتحاد عمالي يوناني: إنه يحترم التعليمات المتعلقة بحظر اجتماعات أكثر من عشرة أشخاص، ولكن لا يستبعد أن تنظم النقابات الشيوعية مسيرة رمزية أمام برلمان أثينا دول فعاليات على الإنترنت

بينما إكتفت بعض الدول بالإحتفال على الإنترنت، فكان شعار عيد العمال في الدنمارك حيث كان الشعار "عيد العمال: أقوى معًا، ولكن كل منا بمفرده" حيث سيكون يوم العمال افتراضيًا حصريًا بقيادة أكبر نقابة عمالية في البلاد وهي منظمة "إف إتش"، والتي تجمع كل المبادرات على فيسبوك، كما ستقام الاحتفالات على الإنترنت في السويد والنرويج على فيسبوك وسيكون موضوع هذا العام "السلامة للصحة والعمل".



تظاهرة بالحافلات في الإكوادور

وطلبت أكبر نقابة عمالية "سي إن تي-بي أي تي" من الرئيس لويس لاكالالي بو السماح لهم بتنفيذ بث إذاعي وتلفزيوني وطني لبث رسالة من شأنها أن تحل محل العمل الجماعي التقليدي التقليدي في 1 مايو بهدف "صوت العمال يصل إلى أوسع انتشار ممكن، ورفض لاكال بو هذا الاحتمال، بحجة أن سياسة الحكومة بشأن استخدام هذا المورد "لا تنظر إلا في الاحتياجات ذات الطبيعة الوطنية التي تشمل المؤسسات الحكومية"، وعندها قرر المركز النقابي في البداية تنفيذ أربعة "أعمال صغيرة"، وفي نهاية الأمر حدث الاحتفال بالموعد من خلال قوافل المركبات في 19 مقاطعة في البلاد، وقال في بيان إن هذه ستحافظ على "جميع معايير الأمن والرعاية الصحية لجميع المشاركين المتظاهرين وللناس بشكل عام".

