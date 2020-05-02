10 مصابين بكورونا يغادرون مستشفى الرازي بعد تعافيهم..أعمارهم بين 7 و72 سنة

تماثلت 10 حالات جديدة للشفاء من كوفيد-19، صباح اليوم الجمعة، في مستشفى الرازي، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، بعدما أكدت التحاليل المخبرة شفاءها التام من فيروس كورونا المستجد.

وحسب مصادر محلية، فإن الأمر يتعلق بـ3 نساء، و7 رجال، تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات و72 سنة، والذين غادروا المستشفى بعد أن قضو مدة تراوحت بين 11 و 25 يوما، جاءت نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بهم سلبية.

واضاف المصدر ذاته، أن عدد الحالات المتعافية التي غادرت مستشفى الرازي بمراكش بلغ 151 حالة إلى حدود عصر اليوم الجمعة فيما وصل إجمالي حالات الشفاء بالمغرب 1083 حالة شفاء .

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات المؤكدة بلغ 1004 إاصبة في جهة مراكش – آسفي، بنسبة 21.9% من إجمالي الإصابات بالمغرب الذي بلغ 4569 إصابة بفيروس كورونا المستجد.