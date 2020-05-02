أمن تطوان يوضح حقيقية مبيت إسبانية في العراء بعد احتراق منزلها

فندت ولاية أمن تطوان، اليوم الجمعة، ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص ما بات يعرف بقضية المواطنة الإسبانية التي قيل إنها تعيش في الشارع العام بمدينة مارتيل، منذ أكثر من شهر ونصف تقريبًا، بسبب إضرام النار في الشقة التي تكتريها من طرف مالكها.

وكشفت الولاية في بيان حقيقة، أنها باشرت في الخامس والعشرين من شهر مارس المنصرم، إجراءات البحث تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.

وأكد بلاغ الولاية أنه مباشرة بعد دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، تم إجراء معاينة لنشوب حريق داخل شقة تكتريها مواطنة إسبانية بمدينة مارتيل، والذي طال مشتملات الصالون وبعض المنقولات الشخصية.

وأضافت أن عناصر الشرطة القضائية استمعت للمواطنة الاسبانية المذكورة، ولمالكة المنزل ونجلها، ولعدة شهود ممن حضروا عملية إخماد النيران، حيث ظلت أسباب اندلاع الحريق موضوع اتهام متبادل بين المكترية ومالكة المنزل.

وقالت، الولاية، “خلافًا لما تم الترويج له من مزاعم، فقد قامت مصالح الأمن بمباشرة الأبحاث التمهيدية والخبرات التقنية اللازمة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم التنسيق مع السلطة المحلية لإيواء المواطنة الأجنبية بأحد فنادق المدينة، قبل أن يتم نقلها لاحقا لمركز للإيواء بحي الأغراس بمرتيل، لكنها قررت مغادرة المركز في وقت لاحق”.