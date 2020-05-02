بوتين يخضع لمراقبة صحية مشددة بعد إصابة رئيس الوزراء بكورونا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يخضع لمراقبة صحية مشددة خاصة بعد إصابة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك اليوم السبت.
وأشارت الوكارة إلى أن إعلان بيسكوف جاء في برنامج “موسكو. الكرملين. بوتين”، ردا على سؤال عما إذا كانت الحماية الصحية للرئيس ستعزز بسبب إصابة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين: قائلا “بالطبع، في هذه الأيام، خاصة فيما يتعلق برئيس الدولة، الحماية الصحية بالفعل في أعلى مستوى”.
وأبلغ رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أول أمس الخميس، الرئيس بوتين، بإصابته بفيروس كورونا المستجد وضرورة خضوعه للعزل الصحي، مرشحاً بيلاؤوسوف، لشغل مهام القائم بأعمال رئيس الحكومة.
وكلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، النائب الأول لرئيس الوزراء، أندريه بيلاؤوسوف، بالقيام بأعمال رئيس الحكومة مؤقتا، على خلفية إصابة رئيس الحكومة، ميخائيل ميشوستين، بفيروس كورونا المستجد.
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