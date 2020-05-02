39 ألف إصابة بكورونا في إفريقيا.. والمغرب ثالت دولة من حيث عدد الإصابات

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إفريقيا، عتبة الـ39 ألفا لحدود عصر اليوم الجمعة، فيما ارتفع عدد الوفيات جراء الوباء إلى أكثر من 1600.

وتم تسجيل في القارة السمراءحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، حتى الآن 39612 إصابات مؤكدة بالفيروس.

وتتصدر جمهورية مصر قائمة أكبر بؤر الفيروس في القارة بـ5895 إصابة، وتليها جنوب إفريقيا (5647) والمغرب (4569) والجزائر (4145) وغانا (2074).

وتحتفظ الجزائر بالصدارة في قائمة الدول الإفريقية الأكثر تضررا بالفيروس التاجي من حيث عدد الوفيات بـ453 وفاة، وتليها مصر (406) والمغرب (171) وجنوب إفريقيا (103) والكاميرون (61).