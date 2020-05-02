ترامب: الولايات المتحدة تجيز استخدام عقار “رمديسفير” لعلاج مرضى كوفيد-19

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده قد أجازت استخدام عقار لعلاج المصابين بفيروس كورنا المستجد. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن ترامب قوله، إن هيئة الغذاء والدواء الأميركية أجازت استخدام عقار “رمديسفير” لعلاج مرضى كوفيد 19. وجاءت إجازة إدارة الغذاء والدواء استخدام العقار الطارئ بعلاج كورونا بعد أن أثبت تقليصه فترة التعافي، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر البلدان تضررا من وباء كورونا المستجد، حيث سجلت إلى حدود اليوم، وفاة ما يقارب 64 ألف شخص، من ضمن أكثر من مليون و99 ألفا شخص تأكدت إصابتهم بالمرض.

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