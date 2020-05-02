وزير الثقافة يزف خبرا سارا للفنانين

يواصل وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، جهوده في مواجهة المشاكل التي كانت مطروحة قبل توليه منصبه الوزاري، حيث أعلن اليوم الجمعة، أن وزارته أفرجت عن دعم الفنانين و نظيره المخصص لعالم الكتاب.

وكشف الفردوس، عبر حائطه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنه تم تنشيط الصندوق الوطني للعمل الثقافي بمبلغ يناهز 13 مليون درهم، تخصص لدعم الفنانين وعالم الكتاب لتمرير هذه اللحظة الصعبة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال الوزير في تدوينته: “في مرحلة مقاومة الفيروس، يجب مساعدة الفنانين وعالم الكتاب لتمرير هذه اللحظة الصعبة. أشكر طقم الوزارة على حشدهم الاستثنائي في الأسابيع الثلاثة الماضية لإعادة تنشيط الصندوق الوطني للعمل الثقافي بمبلغ يناهز 13 مليون درهم”.

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وقدم الوزير توضيحات حول المبلغ المذكور، حيث فصل في نفس التدوينة :” منحة دعم للفنون في عام 2019 مقابل 7.7 مليون درهم : 52٪ في المسرح ، و 44٪ في الموسيقى وفنون الرقص ، و 218 ألف درهم في 10 مشاريع للفنون التشكيلية (لوحات و تصوير فوتوغرافي)”.

وأشار الوزير أن جزء من المبلغ المذكور حصص لعالم الكتاب، حيث زاد في تدوينته:” تصفية متأخرات الدعم للنشر والكتب (مكتبات ، مجلات ثقافية ، تشجيع القراءة ، سداد الاشتراك في المعارض الدولية): أكثر من 721 ملفًا حتى 5.6 مليون درهم (بما في ذلك 176 ملفات تتعلق بسنوات 2016 و 2017)” .

وأكد الوزير الفردوس أن وزارته تواصل العمل في الفترة المقبلة على دراسة أشكال الدعم الأخرى لعام 2020 ، معلنا عزمها على مواكبة⁩ الخروج من الحجر الصحي وإحياء القطاع الثقافي الذي يلعب دورا حاسما في سلاسل القيمة لقطاعات مصيرية كالسياحية والتعليم والسمعي البصرية والرقمنة.