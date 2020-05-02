ثلاثة قواعد أساسية لمنع تفشي فيروس كورونا مجدداً

قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن هناك ثلاثة قواعد رئيسية يجب اتباعها لمنع وقوع حالات تفش جديدة محتملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وشدد فاوتشي على أنه لا مفر من هذه القواعد الثلاثة مع تخفيض القيود، وحتى إيجاد لقاح فعال، وهي: توفير فحوصات كافية، ورصد أي إصابة محتملة، وتتبع المخالطين لشخص مصاب، وعزل المصابين.
وعبّر عضو فريق عمل البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا، عن “تفاؤل حذر”، مع البدء في إعادة الحياة إلى طبيعتها بعد بدء عدد من الولايات تخفيف إجراءات الإغلاق.
وأشار إلى أن البلاد ماتزال في مرحلة مبكرة من تجارب اللقاح التي تجريها، لافتاً الانتباه إلى أن إنتاج جرعات لقاح محتمل ضد كورونا بحلول شهر يناير القادم “ممكن في حال استقرت كافة الأمور في نصابها الصحيح”.
وأكد فاوتشي أنه أعاد تنبيه السلطات المحلية لضرورة اتباع إرشادات العودة تدريجياً للحياة، منبهاً إلى عدم اتخاذ قرار إنهاء الإغلاق إلا بعد تسجيل انخفاض مستمر ولمدة أسبوعين في حالات الإصابة بالفيروس في بعض الولايات.
يذكر أن جامعة جونز هوبكنز أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل 29544 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2020 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة الأخيرة.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات في أمريكا 63,876، من أصل مليون و95,977 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد المتعافين 155,737 حالة شفاء.
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