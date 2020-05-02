شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقمع مسيرة "كفر قدوم" بالرصاص الحي والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت مصادر محلية أن أعدادًا كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الغاز التي استهدفت منازل المواطنين الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة طفلين و4 شبان فلسطينيين ، وعولجوا جميعهم ميدانيا من قبل الهلال الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يقمع مسيرة "كفر قدوم" بالرصاص الحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.