شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقمع مسيرة "كفر قدوم" بالرصاص الحي والان نبدء بالتفاصيل

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة فلسطينيين -بينهم طفلان- بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأفادت مصادر محلية أن أعدادًا كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الغاز التي استهدفت منازل المواطنين الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة طفلين و4 شبان فلسطينيين ، وعولجوا جميعهم ميدانيا من قبل الهلال الأحمر.