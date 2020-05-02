شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري: الوضع في ليبيا على وشك الانفجار والان نبدء بالتفاصيل
وأشار "تبون"، في مقابلة تلفزيونية مع وسائل إعلام محلية: "كنا قاب قوسين أو أدنى من الحل، ولكن أطراف غير ليبية حالت دون ذلك".
وأضاف المتحدث: "بعد قمة برلين دخل ليبيا أزيد من 3000 طن من السلاح، مشيرا "اذا اشتعلت النار في ليبيا فتأتي على الأخضر واليابس ولن تتضرر دول الجوار فحسب بل حتى دول أوروبية على اعتبار القرب الجغرافي لليبيا من أوروبا". وأردف: "لذلك تتطابق الجزائر وإيطاليا في آرائهما حول الحل للأزمة".
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