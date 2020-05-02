شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم السبت، إن زعيم البلاد كيم جونج أون حضر مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونجيانج، وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ الحادي عشر من أبريل. ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير.

وثارت تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات الذكرى السنوية لميلاد مؤسس البلاد وجده كيم إيل سونج في 15 أبريل، وهو يوم عطلة رسمية في كوريا الشمالية وعادة ما يشهد زيارة كيم لضريح جده.