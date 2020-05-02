قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم السبت (بالتوقيت المحلي) إن زعيم البلاد كيمجونج أون حضر مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونجيانج وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ الحادي عشر من أبريل نيسان.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير. وثارت تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات الذكرى السنوية لميلاد مؤسس البلاد وجده كيم إيل سونج في 15 أبريل نيسان وهو يوم عطلة رسمية في كوريا الشمالية وعادة ما يشهد زيارة كيم لضريح جده.









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كانت هذه تفاصيل خبر وكالة أنباء كوريا الشمالية: كيم جونج أون يستأنف نشاطه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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