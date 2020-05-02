صحيفة بريطانية تكسب الجولة الأولى في قضية رفعتها ضدها ميجان ماركل

أسقطت المحكمة العليا في لندن جزءاً من دعوى قضائية رفعتها ميجان ماركل، ضد صحيفة شعبية بزعم انتهاك خصوصيتها وقضت بأن الصحيفة لم تتصرف على نحو يخالف الأمانة.

وتقاضي ميجان، زوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث، دار Associated Newspapers بعد نشر مقالات في صحيفة ميل اون صنداي التابعة لها في العام الماضي تشمل مقتطفات من خطاب كانت قد أرسلته إلى والدها توماس ماركل.

وفي جلسة نظر القضية في الأسبوع الماضي قال محامي الصحفية إنه ينبغي إسقاط الاتهامات بالتصرف بعدم أمانة وبالتسبب في خلاف عائلي وتنفيذ مخطط يستهدف دوقة ساسكس بنشر قصص مهينة وكاذبة، وقال القاضي مارك واربي في حكمه "أؤيد إسقاط جميع الاتهامات الثلاثة".

وأعلن هاري وميجان الأسبوع الماضي أنه "لن يكون لهما أي نوع من التعامل" مع أربع من أكبر الصحف الشعبية البريطانية ومنها ديلي ميل، واتهماها بأنها تقدم تغطية خاطئة وهجومية.

وتدور القضية حول مقالات نشرتها صحيفة ميل أون صنداي في فبراير شباط 2019 بشأن خلاف بين ميجان ووالدها.

ويقول محامو ماركل إن نشر الخطاب الذي كتبته في أغسطس آب 2018 هو سوء استغلال لمعلومات شخصية وانتهاك لحقوق ملكيتها وطالبوا بتعويض.



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