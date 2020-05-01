شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة .. 2349 حالة وفاة في يوم نتيجة كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:47 صباحًا, 2 مايو 2020 م سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 30,787 إصابة مؤكدة و 2,349 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الماضية.

وأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1,062,446 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوَفَيَات نتيجة الفيروس 62,406 وَفَيَات.

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