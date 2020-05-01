اخبار العالم

68 إصابة جديدة بكورونا في العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 68 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

سجلت العراق 68 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس المستجد, خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل وذي قار وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 2513 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالة وفاة جديدة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية, مما رفع عدد الوَفَيَات الكلية إلى 94 حال، فيما تم تسجيل 39 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1414حالة.

وجرى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فحص 3338 نموذجا, ليبلغ إجمالي عدد الفحوص المنجزة حتى أمس 95399 فحصا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 68 إصابة جديدة بكورونا في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا