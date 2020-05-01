شكرا لقرائتكم خبر عن 68 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

سجلت العراق 68 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل وذي قار وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 2513 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالة وفاة جديدة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية, مما رفع عدد الوَفَيَات الكلية إلى 94 حال، فيما تم تسجيل 39 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1414حالة.

وجرى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فحص 3338 نموذجا, ليبلغ إجمالي عدد الفحوص المنجزة حتى أمس 95399 فحصا.