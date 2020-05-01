شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجّل 2,349 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 30,787 إصابة مؤكدة و 2,349 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الماضية. وأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1,062,446 حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوَفَيَات نتيجة الفيروس 62,406 وَفَيَات.

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