شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن عن علاج مبتكر لـ«كورونا» باستخدام الخلايا الجذعية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن إنجاز مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ونجاحه في تطوير علاج بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، يتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها.

وأكدت الوزارة أنها تتابع بأهمية بالغة هذا الموضوع وتدعم الجهود المبذولة في هذا الإطار من خلال فريق علمي صحي يضم مختصين من الوزارة بالاضافة إلى الجهات الأكاديمية والعلمية وذلك لمتابعة مجريات الأمور وتوفير الظروف الملائمة والمتطلبات اللازمة لانجاح هذا العمل ولتوفير العلاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أنه تم تسجيل نتائج مشجعه تمثلت في نجاح العلاج لأغلب الحالات ما يعد مؤشرا ايجابيا بخصوص فعالية العلاج في انتظار تأكيد ذلك بنتائج إضافية.