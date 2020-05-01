شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تجيز استخدام «ريمديسيفر» لعلاج «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أجازت لشركة جلياد ساينسيس الاستخدام الطارئ لعلاجها التجريبي المضاد للفيروسات ريمديسيفر لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

ووصف دانيال أودي الرئيس التنفيذي للشركة الإجراء خلال اجتماع مع ترامب بالبيت الأبيض بأنه خطوة أولى مهمة، وقال إن الشركة تبرعت بـ 1.5 مليون جرعة من العقار لمساعدة المرضى.