شكرا لقرائتكم خبر عن جزر القمر تسجل أول إصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وقال غزالي أمس الخميس، إن المريض أصيب بالعدوى بعد اتصاله بمواطن فرنسي تعود أصوله إلى جزر القمر.
واتخذت الجزر الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لإفريقيا، شرق موزمبيق وشمال غرب مدغشقر، تدابير وقائية من بينها حظر التجول ليلاً قبل إصابة أي شخص.
ولم يتبق على مستوى العالم سوى عدد قليل جدا من البلدان التي لم يتم تسجيل حالات كوفيد 19 فيها، من بينها ليسوتو، البلد الوحيد في إفريقيا الذي لم يظهر به أي إصابات.
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