شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع الإصابات.. مدريد تغلق مستشفى ميداني وتبدأ غداً تخفيف الإجراءات والان نبدء بالتفاصيل
ويحمل الإغلاق أهمية رمزية في معركة البلاد التي تضررت بشدة جراء الوباء، وتم اتخاذ هذا القرار في ضوء تراجع حالات الإصابة بشكل سريع.
وتم علاج أكثر من أربعة آلاف شخص في ذلك المستشفى، حيث لم يتوف فيه سوى 17 شخصا. ومن بين الذين تم شفاؤهم امرأة تبلغ من العمر 103 سنوات، وفقا لما أعلنته رئيسة منطقة مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، خلال مراسم إغلاق المستشفى.
وقالت إنها على يقين من أنه لن تكون هناك حاجة مرة أخرى لمثل هذا المستشفى، حتى إذا تفشى الفيروس مرة أخرى في فصل الخريف، لأن نظام الرعاية الصحية في مدريد قد تم إصلاحه وتحديثه.
وتتراجع أعداد الإصابات الآن، وبدأت الحكومة في تخفيف إجراءات الإغلاق التام، ما سيسمح للمواطنين بالتنزه أو ممارسة الرياضة ابتداء من يوم غد السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تراجع الإصابات.. مدريد تغلق مستشفى ميداني وتبدأ غداً تخفيف الإجراءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.