الجيش الليبي يعلن صد هجوم للمليشيات على مناطق بطرابلس

أعلنت قوة عمليات إجدابيا، التابعة للجيش الليبي صد هجوم جديد للمليشيات الإرهابية، استهدف مناطق جنوب العاصمة طرابلس.

وقال عقيلة الصابر المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا، الجمعة إن "قوات الجيش تمكنت من صد هجوم جديد للميليشيات استهدف مناطق في محوري عين زارة ومشروع الهضبة القريب من وسط العاصمة طرابلس".

وأضاف الصابر لـ"الخليج 365" أن الجيش الليبي تمكن من تدمير مدرعة نوع "كيربي"، وسيطر على 5 مدرعات خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة لقتل "أحمد أبوأسعد" أحد قادة المليشيات، ورئيس المجلس الاجتماعي المليشياوي التابع لحكومة الوفاق.

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وأوضح الصابر أن الجيش الليبي يحافظ على تمركزاته على طول خط المواجهة في جنوب العاصمة طرابلس منذ رفض المليشيات الهدنة المقترحة.

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وعثرت قوات الجيش الوطني الليبي طرابلس على جثث 18 عنصرا من المليشيات بينهم مرتزقة سوريون في محور عين زارة شرقي طرابلس.

والأربعاء، أعلن الجيش الليبي، وقف العمليات العسكرية في طرابلس خلال شهر رمضان، مع احتفاظه بحق الرد حال مهاجمة قواته.





وتعد هذه الهدنة هي الثالثة التي يعلن عنها، إذ تسري في ليبيا هدنتان أولاهما معلنة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، بوساطة دولية، والهدنة الإنسانية المعلنة حديثا لتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا، بوساطة من البعثة الأممية في ليبيا.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة رغم قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.