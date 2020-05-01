"الانتقالي الجنوبي" باليمن يؤكد أهمية اتفاق الرياض ويرحب ببيان التحالف

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، مساء الجمعة، بالبيان الصادر من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدا أهمية اتفاق الرياض.

وطالب الانتقالي، في بيان، بضرورة احترام التسلسل الوارد في اتفاق الرياض خاصة ما يتعلق بتنفيذ الجانب السياسي والاقتصادي الذي عملت الشرعية على تعطيله كلياً.

وأكد البيان ضرورة مراجعة المستجدات الطارئة بما يضمن السلام والاستقرار وتحقيق الأهداف المشتركة.

كما أكد الضرورة القصوى لتكثيف الجهود لمعالجة أضرار السيول في عدن، وكذلك مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وطالب الانتقالي الجنوبي، بضرورة احترام تطلعات شعب الجنوب وحقهم في تقرير مصيرهم السياسي، وإلى الاحتياجات الأساسية للمواطن الجنوبي من خدمات وحقوق لما لهذه الملفات من أولوية قصوى، لا يمكن تأجيلها ولا تسويفها، وفقا للبيان.

وكان التحالف العربي قد أكد في بيان، اليومين الماضيين، على ضرورة عودة الأمور في عدن إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ، وإلغاء أي خطوات تخالف اتفاق الرياض.





وأعلن المجلس الانتقالي، مساء السبت الماضي، حالة الطوارئ في عدن وكافة المدن الجنوبية والإدارة الذاتية لها، متهما الحكومة اليمنية بالتعنت في القيام بواجباتها، بالإضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض.

ووقع اتفاق الرياض، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لينهي أحداثا شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، أغسطس/آب الماضي، وليوحد صف جميع المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية.