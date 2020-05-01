دعوة أوروبية لجمع 7.5 مليار دولار لتطوير لقاح لكورونا

أطلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي دعوة عالمية لجمع 7.5 مليار يورو لتطوير لقاحات وأدوية لعلاج فيروس كورونا.



وذكرت المستشارة ميركل ورؤساء الدول والحكومات في مقال مشترك لهم بصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" ينشر غدا السبت رغبتهم هذه قبل انعقاد مؤتمر المانحين الدولي يوم الاثنين المقبل.

وجاء في الدعوة المنشورة: "سنضع جميع التزاماتنا على الطاولة، ونحن سعداء لأن شركاء لنا من جميع أنحاء العالم سيرافقوننا في هذه المهمة."

وقال أصحاب الدعوة أيضا: "إن الوسائل التي نحشدها ستعمل على تحريك تعاون دولي ليس له نظير بين العلماء والهيئات المنظمة والمؤسسات الصناعية والحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية وممثلي القطاع الصحي".

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وقع على هذا النداء إلى جانب المستشارة الألمانية كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي ورئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبيرج، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.

كانت فون دير لاين أعلنت من قبل عن عقد مؤتمر بهذا الخصوص في منتصف نيسان/أبريل الماضي.

ويهدف المؤتمر إلى حشد الطاقات على مستوى العالم من أجل تطوير اللقاحات والأدوية ووسائل إجراء الفحوص الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وبمجرد توافر هذه الأموال سيكون الحصول على المواد المنتجة متاحا بأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم.

يعتبر المبلغ المستهدف 7.5 مليار يورو دفعة أولية، ومن المتوقع أن تصب هذه الأموال في المقام الأول في صالح المنظمات الصحية المعترف بها عالميا.