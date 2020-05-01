كندا تحظر الأسلحة الهجومية بعد مذبحة "نوفا سكوتيا"

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إن بلاده بصدد حظر بيع الأسلحة الهجومية في أعقاب حادث قتل جماعي، وقع قبل أسبوعين،في إقليم نوفا سكوتيا، ووصف بأنه الأسوأ في تاريخ البلاد، وبالمذبحة.

وأضاف ترودو في إيجاز صحفي، الجمعة، في أوتاوا: "هذه الأسلحة مصممة لغرض واحد، قتل أكبر عدد ممكن من الناس في أقل فترة من الوقت، ولا استعمال ولا مكان لهذه الأسلحة في كندا بعد الآن".

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وأوضح في السابق أنه يجري التجهيز لحظر هذه الأسلحة حتى قبل واقعة إطلاق النار بشكل عشوائي، والتي وقعت قبل نحو أسبوعين في إقليم نوفا سكوتيا المطل على المحيط الأطلسي، حيث قتل مسلح بعدة أسلحة من بينها بندقية هجومية، 22 شخصا.

وقالت الشرطة الكندية ،حينها، إن مسلحا يدعى جابرييل وورتمان، يبلغ من العمر 51 عاما، ويعمل طبيب أسنان، ظهر وهو يرتدي جزئيا ملابس شرطة، وجعل أيضا سيارته تبدو وكأنها سيارة شرطة، وأطلق النار على الناس في عدة أماكن عبر إقليم نوفا سكوتيا.

وذكرت بريندا لوكي، التي تترأس الشرطة الملكية الكندية، في تصريحات لهيئة الإذاعة الكندية، إن وورتمان نفذ مذبح، حيث قتل العديد من الناس.