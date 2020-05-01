الرئيس الأمريكي: آمل ألا نتخطى حاجز الـ100 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا في بلادنا المزيد

الخليج 365السبت 2020/5/2 01:16 ص بتوقيت أبوظبي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إنه يأمل ألا تتخطى بلاده حاجز الـ100 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
والخميس، سجلت الولايات المتحدة، 2053 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.
يرتفع بذلك إجماليّ عدد الوفيّات على أراضيها منذ بدء الجائحة إلى 62.906، حسبما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز التي تُعد مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيّات الناجمة عن الفيروس.
والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير/شباط هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.
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