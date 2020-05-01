الرئيس الأمريكي يصادق على عقار "رمديسيفير" المضاد للفيروسات كعلاج فيروس كورونا المزيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، أن شركة "جيلياد ساينسز" حصلت على ترخيص طارئ لإنتاج عقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).



وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن الشركة حصلت على مصادقة طارئة من وكالة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لإنتاج دواء "ريمديسيفير".

من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، إن الشركة والسلطات ستبدأ بتوزيع مليون جرعة من العقار بين مستشفيات الولايات المتحدة، اعتباراً من الإثنين المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال دانييل أوداي، الرئيس التنفيذي لشركة "جيلياد ساينسز" المصنعة لعقار "ريمديسيفير" التجريبي لعلاج كورونا، إنه يتوقع أن تتحرك إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية سريعاً للموافقة على الدواء الجديد.

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وأضاف أن الشركة ستحاول إتاحة العقار لأكبر عدد ممكن من الناس بعد الموافقة عليه.

وتابع أوداي خلال مقابلة مع برنامج "توداي شو" بمحطة "إن. بي. سي": "نتحرك سريعاً جداً مع إدارة الأغذية والعقاقير، وأتوقع أن يتخذوا إجراء بسرعة كبيرة".

في السياق، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن مليوناً و62446 شخصاً أصيبوا بفيروس كورونا، وذلك بزيادة 30787 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2349 إلى 62406 في المجمل.

والأرقام المعلنة هي الأحدث حتى 30 أبريل/نيسان مقارنة باليوم السابق، ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة البيانات التي تنشرها كل ولاية على حدة.