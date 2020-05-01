آبل تنهي مشكلة نقل البيانات من "أندرويد" إلى iPhone SE.. شاهد التفاصيل

يواجه مستخدمو هواتف أندرويد الذين يفكرون في شراء هاتف iPhone SE الجديد مشكلة في نقل جميع البيانات الموجودة في هواتفهم إلى الهاتف الجديد بسرعة.

لكن آبل قدمت حلا لهذه المشكلة من خلال تطوير تطبيق أندرويد يُسمى "Move To iOS"، وهو نفس ما فعلته جوجل وسامسونج لتسهيل الانتقال من هواتف آيفون.

ويتيح تطبيق "Move to iOS"، الذي يعمل مع الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد 4" أو أي إصدار أحدث، نقل المحتوى الخاص بك بشكل آمن.

ويتضمن جهات الاتصال، وسجل الرسائل، والإشارات المرجعية لمواقع الويب، وحسابات البريد الإلكتروني، والتقاويم، والصور، ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى تنزيل أي تطبيقات أندرويد مجانية في متجر تطبيقات iOS.

وقدمت البوابة العربية للأخبار التقنية الطريقة المباشرة لنقل بياناتك من هاتف أندرويد إلى هاتف آيفون خطوة بخطوة.

نقل البيانات من هاتف يعمل بنظام أندرويد 9 أو إصدار أقدم.

قبل البدء تأكد من شحن الهاتفين جيدا، ويفضل توصيلهما بالشواحن أثناء عملية النقل، تجنبا لحدوث أي خطأ غير متوقع، ثم قم بتوصيل هاتف أندرويد بشبكة الواي فاي.

إذا كنت تستخدم متصفح كروم في هاتف أندرويد وتريد نقل الإشارات المرجعية لمواقع الويب، فتأكد من تحديث المتصفح إلى أحدث إصدار قبل بدء عملية النقل.

ولبدء عملية النقل قم في البداية بتشغيل هاتف آيفون الجديد الخاص بك واتبع التعليمات حتى تصل إلى "شاشة التطبيقات والبيانات" Apps & Data، ثم اضغط على خيار "نقل البيانات من أندرويد" Move Data from Android.

الخطوة التالية هي الانتقال إلى هاتف أندرويد، والقيام بتثبيت تطبيق "Move To iOS" من متجر جوجل بلاي، ثم انتقل مرة أخرى إلى هاتف آيفون الجديد، واضغط على خيار "متابعة" Continue في شاشة "نقل البيانات من أندرويد".

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انتظر حتى يظهر لك رمزا مكونا من 6 أو 10 أرقام، لتنتقل إلى هاتف أندرويد وتفتح تطبيق "Move to iOS"، ثم اضغط على خيار "متابعة" Continue، واقرأ الشروط والأحكام، ثم اضغط على خيار "موافق".

في شاشة "البحث عن الكود" Find Your Code، اضغط على "التالي" في الزاوية العلوية اليمنى، ثم أدخل الرمز المكون من 6 أو 10 أرقام الذي ظهر في هاتف آيفون، وانتظر حتى ظهور شاشة "نقل البيانات" Transfer Data.





في هاتفك الأندرويد حدد المحتوى الذي تريد نقله إلى هاتف آيفون، واضغط على "التالي"، وبعد ذلك اترك الهاتفين دون المساس بهما، حتى يُشير هاتف أندرويد إلى اكتمال العملية.

قد يستغرق اكتمال عملية النقل بعض الوقت، بناءً على حجم المحتوى الذي تنقله، وبمجرد انتهاء عملية نقل البيانات، يمكنك اتباع التعليمات التي تظهر في شاشة هاتف آيفون لإنهاء إعداده، كما يمكنك تنزيل أي تطبيقات كنت تستخدمها من آب ستور.





لكن تذكر أنه يجب نقل الموسيقى والكتب وملفات PDF الموجودة في هاتف أندرويد يدويا، وذلك باستخدام حاسوبك.

قم بتثبيت تطبيق "Android File Transfer" وافتحه، واستخدم كابل USB المرفق مع هاتف أندرويد لتوصيله بالحاسوب، ثم انقل الملفات.

يمكنك بعد نقل الملفات إضافتها إلى آيتيونز، ومزامنتها مع آيفون أو تحميلها في "iCloud Drive".

نقل البيانات من هاتف يعمل بنظام أندرويد 10 أو أي إصدار أحدث.

إذا كنت تستخدم هاتفا يعمل بنظام أندرويد 10 أو أي إصدار أحدث، وتريد نقل بياناتك إلى هاتف آيفون يمكنك تجربة تطبيق "Move To iOS"، ولكن من الممكن أن تواجه بعض المشاكل في اتصال الهاتفين، وهنا يمكنك استخدام تطبيق "AnyTrans" في حاسوبك لنقل البيانات.