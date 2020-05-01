انت الان تتابع ارتفاع عدد وفيات كورونا في تركيا إلى 3258 حالة والإصابات ترتفع بنسبة 1.8% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الجمعة، عن 84 حالة وفاة جديدة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس المميت إلى 3.258 حالة. ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن الوزارة قولها، إنه تم فحص 431ر41 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية ؛ تبين إيجابية 2.188 منهم للفيروس الفتاك . وقالت الوزارة إن مجموع الحالات المؤكدة ارتفع من 120.204 إلى 122.392 حالة ، وإن عدد مرضى كوفيد 19 الذين يحتاجون إلى عناية مركزة انخفض من 1514 إلى 1480 .

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