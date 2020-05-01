ترامب: إدارة العقاقير تجيز استخدام ريمديسيفر لعلاج مرضى كورونا

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صورة أرشيفية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أجازت لشركة جلياد ساينسيس الاستخدام الطارئ لعلاجها التجريبي المضاد للفيروسات ريمديسيفر لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا. ووصف دانيال أودي الرئيس التنفيذي للشركة الإجراء خلال اجتماع بترامب بالبيت الأبيض بأنه خطوة أولى مهمة وقال إن الشركة تبرعت بمليون جرعة من العقار لمساعدة المرضى.

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