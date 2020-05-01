انت الان تتابع ترامب يؤكد أنه لا يتعجل تقديم مساعدات اتحادية للولايات الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "غير متعجل" في تقديم مساعدات مالية اتحادية للولايات الأمريكية التي تعاني من عجز مالي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) وقال إنه على الديمقراطيين تقديم تنازلات إذا كانوا يريدون الحصول على مساعدات لحكومات الولايات.

وذكر ترامب في مقابلة إذاعية مع المعلق المحافظ دان بونجينو "إذا أرادوا ذلك (المساعدات) فعليهم منحنا الكثير".

كان الاتحاد الوطني لحكام الولايات الأمريكية برئاسة حاكم ولاية ميريلاند الجمهوري لاري هوجان قد دعا الكونجرس إلى تخصيص 500 مليار دولار إضافية لتمويل النقص في ميزانيات الولايات.

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وأشارت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه رغم أن "قانون مساعدة وتخفيف تداعيات فيروس كورونا والأمن الاقتصادي" يخصص 150 مليار دولار للولايات والسلطات المحلية فإن هذه الأموال يجب إنفاقها على مواجهة فيروس كورونا فقط. وكان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قد أعلن موافقته على شراء سندات قصيرة الأجل تصدرها البلديات لاستخدام حصيلة بيع هذه السندات في برامج الإقراض العاجل للمتضررين من تداعيات أزمة كورونا.

وبحسب تقديرات معهد بروكينجز للأبحاث، فإن الولايات والحكومات المحلية الأمريكية تحتاج إلى 500 مليار دولار على الأقل لتمويل العجز المالي حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها العامة، مثل الرعاية الصحية والامن للمواطنين.

من ناحيتها قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي، إنها ستسعى إلى تخصيص تريليون دولار لمساعدة حكومات الولايات كجزء من مشروع قانون التحفيز الاقتصادي المقبل.