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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أتقدم ببلاغات ضد كل الوقائع الخاطئة.. سمير صبري يكشف سر نجاحه وشهرته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020
قال المحامي المصري، سمير صبري، إن السبب الحقيقي لنجاح أي إنسان هو نجاحه في مهنته الرئيسية، متابعًا: "أنا ببذل جهد كبير في مجال المحاماة وبحافظ على اسمي وسمعتي، وده حقق لي نجاحًا كبيرًا".
وأضاف "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه يتقدم ببلاغات ضد الوقائع التي يريدها خاطئة، ويعبر فيها عن رأيه الذي يحاول أن يظهره كمواطن أولًا.
وتابع: "المحكمة هي طبيعة عملي التي تجعلني أعبر عن نفسي وعن رأيي في الأشياء التي تجرح مشاعري فيها".
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