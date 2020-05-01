شكرا لقرائتكم ترمب: إدارة العقاقير تجيز "ريمديسيفير" لعلاج كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن شركة "غيلياد" حصلت على الترخيص الطارئ لإنتاج دواء ريمديسيفير لعلاج فيروس كورونا.

وقال إن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية أجازت للشركة الاستخدام الطارئ لعلاجها التجريبي المضاد للفيروسات لعلاج المصابين بمرض كوفيد 19.

بدوره، وصف دانيال أودي الرئيس التنفيذي للشركة الإجراء خلال اجتماع بالرئيس بالبيت الأبيض بأنه خطوة أولى مهمة، وقال إن الشركة تبرعت بمليون جرعة من العقار لمساعدة المرضى..

جاء ذلك بعدما أعلن مركز كليفلاند الطبي، أن العقار أثبت أنه فعال بالسيطرة على كوفيد 19، ونجح بتقليل مدة الشفاء لـ4 أيام.

هذا وألمح مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنطوني فاوتشي قبل يومين، إلى نجاح عقار يعلق عليه الرئيس الأميركي آمالا كبرى، في تسريع فترة شفاء مرضى فيروس كورونا

بدوره، دعا ترمب، في وقت سابق، إدارة الغذاء والدواء في بلاده للإسراع في إصدار الموافقات للشروع في إنتاج دواء "ريمدسيفير" كعَقار يعالج الجائحة بعدما حقق نتائج مبشرة. وقال "أريد أن يحدث الأمر بشكل سريع.. ستيفن هان يقوم بعمل رائع في إدارة الغذاء والدواء، إنه ينجز الأعمال في ظرف قياسي.. لا يوجد أفضل من هذا".

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كما أضاف "نعم نريد أن يكون كل شيء آمنا، ولكننا نريد أيضا موافقات سريعة جدا، خصوصا ما يتصل بالعمل الذي نقوم به".

وأعلن فاوتشي خبيرُ الأوبئة ومستشارُ ترمب أن عقارَ Remdesivir المضاد للفيروسات أظهر أثرا واضحا في علاج مرضى كورونا.

ويعتبر إعلان فاوتشي بشأن أثر عقارَ Remdesivir بارقة أمل جديدة، فالعقار استخدم في دراسة واسعةِ النطاق أجرتها معاهد الصحة الأميركية وشملت 1036 مريضا، في 47 موقعا في أميركا، و21 في أوروبا وآسيا.

الوفيات ترتفع

إلى ذلك، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن مليونا و62446 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا وذلك بزيادة 30787 حالة عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2349 إلى 62406 في المجمل.

والأرقام المعلنة هي الأحدث حتى الثلاثين من أبريل نيسان مقارنة باليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة البيانات التي تنشرها كل ولاية على حدة .