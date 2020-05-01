تسجيل 37 وفاة جديدة بكورونا في العاصمة الروسية موسكو

أفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع اليوم بواقع 37 حالة جديدة، مشيرا إلى أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي، مشيرا إلى أن "الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 695 شخصا، بعد أن كانت 658 في الإحصائية السابقة".
ويشير عدد اليوم إلى تراجع نسبي في عدد الوفيات الجديدة بكورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع إحصائيات اليومين السابقين، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح الأحد 114431 شخصا، بينهم 1169 وفاة و13220 حالة شفاء.
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