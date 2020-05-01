تلفزيون يبث لداعش يعلن مسؤولية التنظيم عن هجوم سيناء

أعلن ​تنظيم داعش​ مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف أمس الخميس مركبة للجيش المصري شمالي ​سيناء​، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد ​الجيش المصري​.

وأكدت وكالة إخبارية تنقل مواقف وأفكار تنظيم داعش، أن "التنظيم تنبى استهداف مركبة مدرعة تابعة للجيش المصري في منطقة ​بئر العبد​ ب​تفجير​ ​عبوة ناسفة​"، لكنها لم تقدم دليلا أو تفاصيل عن عدد المشاركين في الهجوم.

وكانت ​القوات المسلحة​ المصرية أعلنت عصر أمس الخميس، أن عشرة من أفراده سقطوا بين قتيل وجريح في ​انفجار​ استهدف مركبة مدرعة.