تلفزيون يبث لداعش يعلن مسؤولية التنظيم عن هجوم سيناء

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف أمس الخميس مركبة للجيش المصري شمالي سيناء، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الجيش المصري.
وأكدت وكالة إخبارية تنقل مواقف وأفكار تنظيم داعش، أن "التنظيم تنبى استهداف مركبة مدرعة تابعة للجيش المصري في منطقة بئر العبد بتفجير عبوة ناسفة"، لكنها لم تقدم دليلا أو تفاصيل عن عدد المشاركين في الهجوم.
وكانت القوات المسلحة المصرية أعلنت عصر أمس الخميس، أن عشرة من أفراده سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار استهدف مركبة مدرعة.
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