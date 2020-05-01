الصحة التركية: تسجيل انخفاض جديد في معدل ارتفاع الإصابات والوفيات بالكورونا

أعلنت السلطات الصحية التركية، عن "تسجيل انخفاض جديد في معدل ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي وسط ارتفاع كبير لحالات الشفاء"، مشيراً الى "ارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2188 ليصل إلى مستوى 122392 حالة".
واشار الى ان هذا الرقم "يمثل انخفاض ملموس جديد لحصيلة الإصابات بالفيروس في تركيا، حيث سجلت في البلاد، حسب إحصائية 27 نيسان 2131 حالة، وفي 28 نيسان 2392، وفي 29 نيسان 2936، وفي 30 نيسان 2615"، مبيناً أن "حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 3258 شخصا بعد رصد 84 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية".
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