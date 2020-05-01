خارجية إيران تنفي اتهام واشنطن لها بمساعدة القطاع النفطي بفنزويلا

نفت وزارة ​الخارجية الإيرانية​ الاتهام الذي وجهته لها ​واشنطن​ بمساعدة القطاع ​النفط​ي في ​فنزويلا​، معتبرة أن هذا الاتهام يهدف إلى إعاقة فنزويلا من إعادة بناء مصافي النفط في البلاد.

وقالت الخارجية في بيان، إلى أن "مزاعم مسؤول شؤون فنزويلا في ​الإدارة الأميركية​ لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى التحضير لفرض المزيد من العقوبات على فنزويلا وإيجاد خلل في العلاقات الإيرانية الفنزويلية والتدخل في العلاقات التجارية بين البلدين".

وأكدت الخارجية الإيرانية أنه "بفضل مقاومة الشعب والحكومة في فنزويلا، فقد منيت الإدارة الأمريكية بهزيمة في تطبيق سياساتها في فنزويلا، كالعقوبات والتهديدات العسكرية وتشكيل مجلس إنتقالي"، لافتةً إلى أن "اتهام ​طهران​ بمساعدة القطاع النفطي في فنزويلا يرمي إلى إعاقة مخططات الحكومة الفنزويلية لإعادة بناء مصافي النفط وإنتاج المشتقات النفطية، ك​البنزين​، الذي تواجه فنزويلا نقصا فيه بسبب العقوبات الجائرة التي فرضتها واشنطن".