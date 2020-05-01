عصابة ملثمين تسلب مزارعا بقوة السلاح في بلدة الزرارية

اعترض ثلاثة مسلحين ملثمين في منطقة الزهراني، على طريق بساتين الوطى في بلدة الزرارية، المزارع اللبناني "ح. خ"، بينما كان عائدا من الحسبة ومتوجها بدوره إلى بستان يضمنه، ومعه عمال وزوجته، ووجهوا مسدسا إلى رأسه، طالبين ما معه من مال، وفروا مع مبلغ مليوني ليرة وحقيبة زوجته.
هذا وبدأت الأجهزة الأمنية التحقيق بالموضوع، بعدما تقدم المواطن بادعاء في مخفر البلدة.
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