بلدية بليدا: دورية لليونفيل دخلت أحياء البلدة بسرعة جنونية وصدمت مواطنا وعددا من السيارات

أعلنت بلدية ​بليدا​- قضاء مرجعيون، في بيان، أنه "ظهر يوم الجمعة 1/05/2020، وفي تمام ​الساعة​ الواحدة وأربعين دقيقة، أقدمت دورية لليونيفيل التابعة لقوة ال F.C.R، مؤلفة من ثلاث جيبات من الفريق الفنلندي، بالدخول بسرعة جنونية إلى الأحياء الداخلية لبلدة بليدا، وبدون التنسيق، وبدون مرافقة ​الجيش اللبناني​، والتوجه إلى مسلك ضيق متفق مسبقا مع ​اليونيفيل​ والجيش والبلدية على عدم دخول الآليات فيه".

ولفتت الى ان "الدورية صدمت أثناء دخولها ​سيارة​ بيك أب لأحد أبناء البلدة، ولم تتوقف، وتابعت سيرها مسرعة فصدمت أحد أبناء البلدة بيده ورجله، مما استدعى نقله إلى المستشفى حيث أجريت له الاسعافات والصور الشعاعية اللازمة، وتبين وجود رضة في قدمه استدعت تركيب الجبصين "الجبار"، وتابعت الدورية سيرها وصدمت سيارتين على جانب الطريق واصابتها بأضرار، ومن ثم أكملت سيرها باتجاه الكتيبة النيبالية في مرج العبد بين بلدة بليدا و​عيترون​ بعدما لحقها عدد من أبناء البلدة لتوقيفها بسبب الأضرار التي خلفتها".