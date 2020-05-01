إصابة وزير البناء الروسي ونائبه بكورونا بعد إصابة رئيس الوزراء أمس

أعلنت ​وزارة​ ​البناء​ الروسية، إصابة وزير البناء فلاديمير ياكوشيف ب​فيروس كورونا​، و أن تشخيص الفيروس لديه تم بإجراء تصوير مقطعي محوسب.

ونقل بيان للوزارة مساء اليوم، عن وزير البناء الروسي قوله أنه سيخضع للعلاج في أحد ​مستشفيات​ ​موسكو​، وأضاف ياكوشيف: "ما زلت على تواصل". وأفادت الوزارة أيضاً بأن نائب ياكوشيف، دميتري فولكوف، أصيب كذلك بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن رئيس الوزراء الروسي، ​ميخائيل ميشوستين​ أمس الخميس، إصابته بالمرض، مشيرا إلى أنه سيخضع لنظام العزل الصحي.