إصابة وزير البناء الروسي ونائبه بكورونا بعد إصابة رئيس الوزراء أمس

أعلنت وزارة البناء الروسية، إصابة وزير البناء فلاديمير ياكوشيف بفيروس كورونا، و أن تشخيص الفيروس لديه تم بإجراء تصوير مقطعي محوسب.
ونقل بيان للوزارة مساء اليوم، عن وزير البناء الروسي قوله أنه سيخضع للعلاج في أحد مستشفيات موسكو، وأضاف ياكوشيف: "ما زلت على تواصل". وأفادت الوزارة أيضاً بأن نائب ياكوشيف، دميتري فولكوف، أصيب كذلك بعدوى فيروس كورونا المستجد.
ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين أمس الخميس، إصابته بالمرض، مشيرا إلى أنه سيخضع لنظام العزل الصحي.
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