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إصابة وزير البناء الروسي ونائبه بكورونا بعد إصابة رئيس الوزراء أمس

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أعلنت ​وزارة​ ​البناء​ الروسية، إصابة وزير البناء فلاديمير ياكوشيف ب​فيروس ​، و أن تشخيص الفيروس لديه تم بإجراء تصوير مقطعي محوسب.

ونقل بيان للوزارة مساء اليوم، عن وزير البناء الروسي قوله أنه سيخضع للعلاج في أحد ​مستشفيات​ ​موسكو​، وأضاف ياكوشيف: "ما زلت على تواصل". وأفادت الوزارة أيضاً بأن نائب ياكوشيف، دميتري فولكوف، أصيب كذلك بعدوى .

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن رئيس الوزراء الروسي، ​ميخائيل ميشوستين​ أمس الخميس، إصابته بالمرض، مشيرا إلى أنه سيخضع لنظام العزل الصحي.

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