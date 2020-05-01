أعلنت اللجنة الصحية في خلية الأزمة في بلدية برجا، في تقريرها الثامن والثلاثين، عدم "تسجيل أي حالة مثبتة مخبريا بفيروس كورونا من الساعة الثامنة مساء أمس ولغاية الساعة الثامنة من مساء اليوم، وان عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بلغ 14، والعدد الحالي للمرضى المثبتين مخبريا 3 حالات، وانها تنتظر نتيجة فحص حالة واحدة مثبتة سابقا".
وأكدت أنها "تتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية برجا: لا إصابات جديدة بالكورونا وحالات الشفاء 14 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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