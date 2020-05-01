نقيب مهندسي الشمال: لإنصاف القوة العمالية في البلاد

دعا نقيب المهندسين في ​طرابلس​ و​الشمال​ ​بسام زيادة​، بمناسبة الأول من أيار، إلى "إنصاف القوة ​العمال​ية في البلاد، التي تشكل مصدر الثروة الأول لاقتصادنا، فعلى الرغم من كل الأوضاع السيئة، التي تمر بها البلاد، وبالرغم من الأوضاع الصعبة، التي تضغط على العمال، لا يسعنا إلا تهنئة العامل في عيده"، آملين أن "تتخطى بلادنا هذه الشدة".

وشدد زيادة على "رفع الصوت لإنصاف القوى العمالية، كما أننا نرفع الصوت لإعادة ضخ ​الحياة​ في كل مؤسساتنا الإنتاجية والصناعية، للتخفيف من حدة ​البطالة​ و​الفقر​، ونؤكد أن بلادنا لا تستقيم أوضاعها، إلا بعودة المشاريع والاستثمارات، وفتح فرص العمل للشباب".