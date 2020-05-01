دعا نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بسام زيادة، بمناسبة الأول من أيار، إلى "إنصاف القوة العمالية في البلاد، التي تشكل مصدر الثروة الأول لاقتصادنا، فعلى الرغم من كل الأوضاع السيئة، التي تمر بها البلاد، وبالرغم من الأوضاع الصعبة، التي تضغط على العمال، لا يسعنا إلا تهنئة العامل في عيده"، آملين أن "تتخطى بلادنا هذه الشدة".
وشدد زيادة على "رفع الصوت لإنصاف القوى العمالية، كما أننا نرفع الصوت لإعادة ضخ الحياة في كل مؤسساتنا الإنتاجية والصناعية، للتخفيف من حدة البطالة والفقر، ونؤكد أن بلادنا لا تستقيم أوضاعها، إلا بعودة المشاريع والاستثمارات، وفتح فرص العمل للشباب".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب مهندسي الشمال: لإنصاف القوة العمالية في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.