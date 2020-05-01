يمين: الحكومة لحظت حماية صندوق تعويضات نهاية الخدمة وستدفع عند انتهاء كورونا

أسفت ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ في حديث اذاعي "لاقفال عدد كبير من الشركات والمؤسسات و​الجامعات​ لأسباب اقتصادية، فاقمها تفشي وباء ​كورونا​ المستجد"، مشيراً الى "افتقار ​الدولة​ لمقومات الحماية الإجتماعية وعجز ​صندوق الضمان الإجتماعي​ عن معالجة ​البطالة​ الجزئية، ودعم ​العمال​ المصروفين إلى حين عودتهم إلى العمل".

وأعلنت "رفع مشروع قانون ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل"، كاشفة عن وعد تلقته من حاكم ​مصرف لبنان​ ورئيس ​جمعية المصارف​ ب "التزام عدد من المصارف بالتعميمين رقم 547 و552"، موضحة أن "خطة ​الحكومة​ المالية لحظت حماية هذا الصندوق وغيره، حيث سيصار إلى المباشرة في دفعها قبل خسارة قيمتها عند انتهاء أزمة كورونا".