محامي نقيب الصرافين: لا علاقة لموكلي محمود المراد بحزب الله ولا بارتفاع سعر الدولار

نفى المحامي سامر يونس بوكالته عن نقيب الصرافين محمود مراد، في بيان، الأخبار التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عن علاقة موكله ب"​حزب الله​"، محذرا من أنها "باتت تشكل استهدافا وتحريضا على حياته، خاصة تلك التي تحاول تحميله مسؤولية ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ في السوق، تحت طائلة ملاحقة مطلقيها قانونا بجرائم التشهير والقدح والذم والتحريض على القتل".

وشدد على ان "موكله السيد محمود مراد، يقدر ويثمن الدور الكبير لحزب الله، في مقاومة العدو الإسرائيلي، إلا أنه وشقيقه السيد يحيى مراد، يؤكدان أن لا علاقة لهما بحزب الله أو بغيره من الأحزاب، وإن نشر الأخبار التي تتناولها في هذا الإطار، ما هي إلا أخبار ملفقة، وتحمل في طياتها استهداف لجهة سياسية لا علاقة لهما بها".

