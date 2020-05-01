طقس السبت غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس السبت غائم جزئيًا الى غائم احياناً دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وفوق الجبال مع ضباب على المرتفعات،يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر, كما تنشط الرياح أحياناً.
أما طقس الأحد غائم جزئيًا الى غائم احياناً مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال دون تعديل على الساحل وضباب كثيف على المرتفعات ، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم، على أن يكون طقس الإثنين قليل الغيوم الى غائم جزئياً مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
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