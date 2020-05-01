أشار المحامي شربل عون في مقابلة تلفزيونية، حول وضع المؤسسات وصرف الموظفين، إلى أن "المشكلة في حالة كورونا هي من ناحية تسديد الأجور أو عدمها، ووزارة العمل يجب أن تفعل قوانين ومشاريع قوانين تختص بهذا المجال".
وأكد عون أن "القانون من ناحية الأجر لا يلحظ أبداً حالة مشابهة لكورونا، ومعظم إجتهادات المحاكم لا يتم تسديد الأجر، لأنه لا أجر بدون عمل، والإستناد يكون على القانون، وهناك اجتهاد لمحكمة التمييز لحالة مشابهة لكورونا، في شهر تموز 2006، من حيث أن رب العمل لا يتحمل مسؤولية توقف العمل".
كانت هذه تفاصيل خبر شربل عون: قانون العمل يجب أن يعدل لأنه لا يلحظ حالة مشابهة لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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