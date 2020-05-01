لحود: سرقوا ودائع الناس الاوادم بالمصارف ولأنهم جميعاً لصوص فانهم يقومون بحماية بعضهم

أكد الرئيس السابق ​اميل لحود، في حديث تلفزيوني، انه "لأول مرة منذ ​الاستقلال​ يتم انجاز خطة اقتصادية للبلاد"، مشيراً الى ان "​رفيق الحريري​ أحضر ​المال​ الى ​لبنان​ واشترى السياسيين، وبعض السياسيين يعمل مثل ​المافيا​ يتقاتلون فيما بينهم لكنهم يتقاسمون المغانم، واذا قرر رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ الصمود والنجاح فانه يستطيع لانه من رجل صالح".

وشدد لحود على ان "حسان دياب يستطيع التغيير خاصة في الوقت الحالي لان الشعب اصبح يعي كل شيء، ولان الشعب جائع لا يمكن له أن يسكت وحسان دياب قادر على التغيير"، لافتاً الى ان "بعض المسؤولين سرق ودائع الناس الاوادم الموجودة في ​المصارف​، ولأنهم جميعاً لصوص فانهم يقومون بحماية بعضهم".