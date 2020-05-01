قطع السير بالاطارات المشتعلة اول جسر الكولا بالاتجاهين وفي محلة قصقص

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن أنه تم قطع السير بالاطارات المشتعلة اول ​جسر الكولا​ مقابل مدرسة عمر فروخ بالاتجاهين من قبل محتجين.

كما تم قطع السير في محلة قصقص.

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