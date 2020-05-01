قطع السير بالاطارات المشتعلة اول جسر الكولا بالاتجاهين وفي محلة قصقص

أفادت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي عن أنه تم قطع السير بالاطارات المشتعلة اول جسر الكولا مقابل مدرسة عمر فروخ بالاتجاهين من قبل محتجين.
كما تم قطع السير في محلة قصقص.
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