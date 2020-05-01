ترامب يعلن منح المصادقة على دواء رمديسيفير لعلاج كورونا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن سلطات ​الولايات المتحدة​ الأميركية أصدرت مصادقة رسمية على دواء "رمديسيفير"، الذي تصنعها شركة "جيلياد ساينسز" لعلاج عدوى ​فيروس كورونا​ المستجد.

وأشار ترامب في ​مؤتمر صحفي​، إلى أن شركة "جيلياد ساينسز" حصلت منذ قليل مصادقة طارئة من قبل وكالة إدارة الغذاء و ​الدواء​ الأميركية لإنتاج دواء "رمديسيفير".

ونقل الرئيس الأميركي عن الرئيس التنفيذي لشركة "جيلياد ساينسز" دانييل أوداي، إشارته إلى أن هذا الإجراء "خطوة أولى مهمة" وإنه ينوي توزيع نحو مليون جرعة من العقار كتبرعات.