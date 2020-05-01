أكد مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، أن فيروس كورونا المستجد لا ينحدر من مختبر في مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن هذه السلالة لها أصل طبيعي، قائلاً: "تشاورنا مع العلماء ونحن مقتنعون بأنه من أصل طبيعي"، مشيراً إلى أنه "من المهم في هذا السياق أننا حددنا ما هو الحامل الطبيعي الأصلي لهذا الفيروس".
وانتشرت بالفترة الماضية تقارير إعلامية تقول إن فيروس كورونا انتشر من المختبر التابع لمعهد الفيروسات في مدينة ووهان، والذي يعمل في ظروف المستوى الأعلى من الحماية البيولوجية، حيث وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتقادات لاذعة إلى الصين، متهما إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية تعامل السلطات الصينية في هذا الموضوع.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: نحن مقتنعون بأن فيروس كورونا من أصل طبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.