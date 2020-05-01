إطلاق نار على حاجز ضهر البيدر لقوى الأمن وإصابة ضابط ورتيب

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، عن أنه أطلق مجهولون يستقلون سيارة مسروقة النار على حاجز ضهر البيدر التابع لقوى الأمن الداخلي، مما أدى إلى إصابة ضابط ورتيب في قوى الأمن.
وأفادت معلومات صحفية عن أن السارقين عمدوا إلى سلب سيارة لأحد العسكرين بالقوة في محلة المريجات بعد أن تعطلت سيارتهم وفروا إلى مكان مجهول.
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